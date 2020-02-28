ZAMALEK لايف بث مباشر مباراة الزمالك والترجيkora star  دورى ابطال افريقيا 2020 |مشاهده مباشره ماتش الزمالك والترجي اليوم الجمعة 28/2/2020 مباشر  bein Sport رابط الأسطورة الجديد بدون تقطيع

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موعد مباراة الزمالك والترجي كورة ستار

تقام مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 28/2/2020 في تمام الساعة السادسه مساءا بتوقيت القاهرة ويتم بث مباراة الزمالك والترجي مباشرة عبر قناة بن سبورت الرياضيه وبالتحديد قناة Bein Sport HD1 .

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