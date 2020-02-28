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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 28 فبراير 2020، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، فايلر يطلب الإطلاع على التقرير الطبي لرمضان صبحي، الاتحاد الدولي يسلم الجبلاية اللائحة الجديدة لعرضها على الجمعية العمومية.

فايلر يطلب الإطلاع على التقرير الطبي لرمضان صبحي

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الاطلاع على التقرير الطبي الخاص برمضان صبحي، بعد تأخر جاهزية اللاعب وتأجيل الدفع به في المباريات، على الرغم من مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي خلال الأيام الماضية، وخاض رمضان صبحي كورس علاجي في الفترة الأخيرة بمدينة الجونة تحت إشراف أحد الأطباء الألمان بالتنسيق مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة خالد محمود.

ارتياح في الأهلي بعد احتساب الفريق فائزاً على الزمالك بعد انسحابه

سادت حالة من الارتياح داخل النادي الأهلي، بعد اتخاذ اتحاد الكرة قراراً باعتبار الفريق فائزاً على الزمالك في مباراة القمة، التي كان مُحدداً لها يوم الاثنين الماضي والمؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز وتخلف عنها فريق نادي الزمالك .

المصري يعسكر اليوم بالعين السخنة استعدادًا لنهضة بركان بالكونفيدرالية

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدى عصر اليوم الجمعة بمعسكر مغلق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لمباراته بذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد.

بيكيتي سيلفا يغيب عن الإسماعيلي 48 ساعة بسبب مرض والده

وافق مجلس إدارة الإسماعيلى على طلب الغينيى بيكيتى سيلفا جناح الفريق بالحصول على إجازة قصيرة للتوجه الى بلاده مراعاة لظروف اللاعب بعد تعرض والده لأزمة صحية.

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بعثة بيراميدز تصل لوساكا فى زامبيا لمواجهة زاناكو فى الكونفدرالية.. صور

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى العاصمة الزامبية لوساكا، استعدادًا لمواجهة زاناكو، الأحد المقبل، فى ذهاب ربع النهائى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الاتحاد الدولي يسلم الجبلاية اللائحة الجديدة لعرضها على الجمعية العمومية

يسلم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ممثلا في سارة ساليمون مسئولة الفيفا التي حضرت إلى مصر مؤخرا وعقدت أكثر من جلسة مع أعضاء اتحاد الكرة، لائحة جديدة خاصة باتحاد الكرة قبل اجتماع الجمعية العمومية المقبلة لاعتمادها.

عمرو الجنايني يعقد جلسة مع محمد صلاح فى مارس استعدادًا لتوجو

يعقد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، جلسة مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى على هامش معسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل استعدادا لمباراتىّ توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات أمم افريقيا 2021، لحسم موقفه من المشاركة مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب في أولمبياد طوكيو 2020.