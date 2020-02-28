- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتصدر منافسات السباحة بكأس العالم للخماسى الحديث للسيدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجاءت في المركز الأول الروسية جالنز جبايلدن بمجموع نقاط 289 ، فيما الإيطالية أليس سوتيرو في المركز الثاني بمجموع نقاط 286 ، بينما احتلت الفرنسية أليودي كلوفيل المركز الثالث بمجموع نقاط 283 ، كما جاءت سلمي أيمن لاعبة المنتخب الوطني في المركز الرابع بمجموع نقاط 281.
ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح و البونص راوند ، علي أن تقام منافسات النهائي للرجال غداً.
الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة هى : الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى .
الخماسي الحديث
سباحة
كاس العالم للخماسي الحديث
كاس العالم
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تتصدر منافسات السباحة بكأس العالم للخماسى الحديث للسيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.