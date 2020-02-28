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روسيا تتصدر منافسات السباحة بكأس العالم للخماسى الحديث للسيدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

اختتمت منذ قليل منافسات السباحة للدور النهائي "سيدات" ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس.

 

وجاءت في المركز الأول الروسية جالنز جبايلدن بمجموع نقاط 289 ، فيما الإيطالية أليس سوتيرو في المركز الثاني بمجموع نقاط 286 ، بينما احتلت الفرنسية أليودي كلوفيل المركز الثالث بمجموع نقاط 283 ، كما جاءت سلمي أيمن لاعبة المنتخب الوطني في المركز الرابع بمجموع نقاط 281.

 

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ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح و البونص راوند ، علي أن تقام منافسات النهائي للرجال غداً.

 

الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة هى :  الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏

 

الخماسي الحديث
الخماسي الحديث

سباحة
سباحة

كاس العالم للخماسي الحديث
كاس العالم للخماسي الحديث

كاس العالم
كاس العالم

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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