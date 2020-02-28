شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتصدر منافسات السباحة بكأس العالم للخماسى الحديث للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختتمت منذ قليل منافسات السباحة للدور النهائي "سيدات" ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس.

وجاءت في المركز الأول الروسية جالنز جبايلدن بمجموع نقاط 289 ، فيما الإيطالية أليس سوتيرو في المركز الثاني بمجموع نقاط 286 ، بينما احتلت الفرنسية أليودي كلوفيل المركز الثالث بمجموع نقاط 283 ، كما جاءت سلمي أيمن لاعبة المنتخب الوطني في المركز الرابع بمجموع نقاط 281.

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ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح و البونص راوند ، علي أن تقام منافسات النهائي للرجال غداً.

الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة هى : الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏