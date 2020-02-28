شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد جماهير الزمالك على ستاد القاهرة لحضور مباراة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جماهير فريق الزمالك في التوافد على استاد القاهرة لحضور مباراة الترجي التونسى المقرر لها السادسة مساء اليوم في ذهاب دو الـ8 لدوري أبطال أفريقيا .

كانت الجهات الأمنية قد قررت حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك و الترجي المقرر لها السادسة مساء اليوم من أجل مؤازرة جماهير ناديها قبل مباراة العودة أمام الترجي المقرر لها 6 مارس .

واقترب المغربى محمد أوناجم جناح الزمالك، من دخول التشكيل الأساسى للفريق فى مواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

وتأتى عودة أوناجم لتشكيل الزمالك الأساسى نظرا لغياب يوسف أوباما مهاجم الفريق للإصابة فى الركبة، حيث سيعيد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، المغربى أشرف بن شرقى إلى مركز "10" خلف رأس الحربة مصطفى محمد وذلك لتعويض غياب أوباما مع الدفع بمحمد أوناجم فى مركز الجناح إلى جانب أحمد زيزو فى المثلث الهجومى المعتاد من جانب المدرب الفرنسى خلف مصطفى محمد.

فيما تعد البدائل الأخرى المتاحة التى يدرسها كارتيرون الدفع بعبد الله جمعة أمام محمد عبد الشافى فى الجبهة اليسرى مع الدفع إلى جانبه بأشرف بن شرقى وزيزو أو الدفع بشيكابالا بدلا من أوناجم وهي تلك السيناريوهات التى سيحسمها المدرب الفرنسى بصورة نهائية فى المحاضرة الأخيرة للمباراة.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التى ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.

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