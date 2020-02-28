شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لليد يمنح شرف تنظيم بطولة العالم للرجال عام 2025 لثلاث دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى شرف تنظيم كأس العالم للرجال 2025 لثلاث دول مشترك بين ( كرواتيا - الدنمارك - النرويج)، جاء ذلك خلال اجتماعه بمصر فى أحد فنادق التجمع الخامس .

كما تم إسناد تنظيم بطولة العالم للرجال عام 2027 (ألمانيا) و السيدات بالنمسا، فيما تم إسناد بطوله كأس العالم للسيدات 2025 لألمانيا وهولندا، بينما تستضيف سلوفينا كأس العالم للسيدات تحتً 20سنة و ألمانيا الرجال2023 فى ألمانيا و السيدات2024 بمقدونيا . و2025للشباب تحت21 سنة فى بولندا.

ويعقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اجتماعات بصفة دورية مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم القاهرة حضرها مؤخرا اللواء محمد نور المدير التنفيذى للوزارة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء على درويش مدير هيئة استاد القاهرة، وهدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، اللواء فوزى عطية مستشار الوزير للمشروعات، ومحمد نصر المستشار المالى للوزير، وحسين لبيب مدير البطولة وهشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة.

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وتناول اللقاء المستجدات المتعلقة بإنشاء الصالات المغطاة المقرر لها استضافة مباريات البطولة، وعرض جدول زمنى للانتهاء من أعمال جميع الصالات الرئيسية والفرعية، وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة والدورية مع اللجنة المنظمة للبطولة لاستعراض كافة المستجدات المتعلقة بتنظيم واستضافة أكبر بطولات الاتحاد الدولى لكرة اليد، فضلاً عن تكليف كل لجنة فرعية بالمهام الخاصة بها والقيام بأدائها على أكمل وجه، كما تم عرض الخطوات التنسيقية مع الاتحاد الدولى لكرة اليد فى تتفيذ كافة الاشتراطات الدولية للصالات.

وفيما يلى ابرز قرارات الاتحاد الدولى بشأن استضافة البطولات .