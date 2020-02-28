شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يلعب مع جينيس وديا استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية أمام فريق نادي جينيس، في تمام الثالثة عصر غد السبت بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي. وتأتي ودية الغد في إطار استعدادات المقاصة لمباراة أسوان، المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم 12 مارس المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري.

وخاض فريق المقاصة مرانه صباح اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وأدى اللاعبون تقسيمة قوية على هامش المران شهدت حماسا وروحا عالية من كافة لاعبي الفريق.

وغاب عن مران الفريق اليوم الثنائي خالد أوتشو وصلاح ريكو بسبب الإصابة، حيث تعرض الأول لكدمة قوية في مشط القدم، فيما يعاني الثاني من شد في العضلة الخلفية.

وفى وقت سابق ، تحدث النيجيري ايمانويل ايمونيكي المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن تحديه الجديد في مشواره التدريبي وقبوله مهمة تدريب الفريق الفيومي خلفا لأحمد حسام ميدو.

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قال ايمونيكي ف : "أنا كمدرب اسعى أن اتطور بشكل مستمر أتذكر كنت في منزلي مع أولادي وقالوا لي أنه يتحتم علي أن أتواجد في القاهرة خلال يومين للجلوس مع رئيس المقاصة، وأرى إن كان من الممكن أن أعمل هنا"، متابعا: "أن تولي تدريب المقاصة مهمة جيدة وتحدي جديد ونحاول أن نطبق فلسفتنا وخبراتنا لإفادة الفريق".

تابع : "المقاصة في موقف صعب ومن الناحية النفسية لاعبيه في حالة غير جيدة ولا يحب ان يرى اللاعبين في هذا الموقف وكل لاعب يرغب في ان يشارك في المباريات ويحاول تحفيز اللاعبين، ولابد على الجميع أن يلعب كفريق واحد".

أوضح: "كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها ولكن علينا أن نجد توازن ومحاولة لتحفيز اللاعبين لنجعلهم يؤمنون أنهم في موقف صعب وعليهم أن يعملوا بمنتهى الجدية، ولدي لاعبين جيدين ولكن الظروف صعبة".

وعقد النيجيرى إيمانويل أمونيكى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة جلسة مع لاعبى الفريق فى المران ، وأكد إيمانويل خلال كلمته للاعبين على ثقته فى إمكانياتهم وقدرتهم على استعادة الانتصارات، وهو ما تأكد له من خلال مباريات الفريق الأخيرة وبعد مشاهدة تسجيلات عدد من المباريات الأخيرة للفريق، والتي أظهرت تميز معظم عناصر الفريق.