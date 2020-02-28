شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب ملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى مصر وتونس بصفة خاصة والقارة الأفريقية على وجه العموم مباراة الزمالك والترجى التونسي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونرصد فى التقرير التالى عدة أمور وتساؤلات خاصة بالمباراة:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك والترجي التونسي؟

ج: يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف فريق الترجي التونسى فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الذهاب بدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

س: ماذا عن عدد الجمهور فى مباراة الزمالك والترجي الليلة؟

ج: يحضر 30 ألف مُشجع مباراة الزمالك والترجي التونسى الليلة باستاد القاهرة، ويبحث الأبيض فى المباراة عن الفوز بفارق كبير من الأهداف يريح الفريق قبل مواجهة العودة المقرر لها 6 مارس المقبل بتونس.

س: كيف يدخل الزمالك والترجى مباراة الليلة؟

ج: الزمالك يدخل المباراة مُنتشياً بالتتويج ببطولتى السوبر الأفريقي والمحلى، فقد فاز الأبيض بالسوبر الأفريقى على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 فى المباراة التى أقيمت بقطر، ثم فاز بالسوبر المصرى على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية فى الإمارات.

س: ماذا عن قائمة الزمالك لمباراة الترجى؟

الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم 18 لاعبًا لقائمة الفريق فى المباراة وهم:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام- حازم إمام- عبد الله جمعه- محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي- محمد حسن - أحمد سيد "زيزو"- محمد عنتر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازاق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفي محمد - كابونجو كاسونجو.

وتم استبعاد كل من: محمد عواد، عمر السعيد، محمد صبحي، أحمد عيد، مصطفى فتحي، إسلام جابر (فنيًا)، بينما تم استبعاد محمد عبد الغني ويوسف أوباما للإصابة.