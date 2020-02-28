شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه القناة ودياً غداً قبل استئناف الدور الثانى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب لمواجهة القناة غداً، السبت، ودياً فى إطار استعدادات ذئاب الجبل خلال معسكره المقام حالياً بمدينة الإسماعيلية، لاستئناف مسابقة الدورى العام.

ويستأنف المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، مباريات الدورى العام بمواجهة قوية أمام طلائع الجيش يوم 10 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر المسابقة.

وأجرى المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، اتصالا للاطمئنان على المعسكر الذى يقيمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى الإسماعيلية لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق مباريات الدور الثاني.

وحرص رئيس النادى على الاتصال بالمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة أثناء تواجده فى المعسكر الذى نقل تحية رئيس النادى للاعبين والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس.

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واطمأن المهندس محسن صلاح على التنظيم الرائع للمعسكر والجدية فى التدريبات وعزم اللاعبين على مواصلة المسيرة الجيدة التى يقدمها الفريق هذا الموسم.

وكان المقاولون قد فاز مؤخرا على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع إلى إصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيرا إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.