شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي بدوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل قناة تايم سبورت الأرضية مباراة الزمالك والترجي التونسي، والتى تجمع الفريقين فى السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

ويعلق حاتم بطيشة على اللقاء على أن يبدأ الاستديو التحليلى للقاء فى تمام الخامسة مساء ويقدمه الإعلامى تامر صقر.

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ويبحث الزمالك فى مباراة اليوم عن تحقيق فوز بفارق كبير من الأهداف يريح الفريق قبل مواجهة العودة المقرر لها 6 مارس المقبل، خاصة أن مباراة العودة لن تكون سهلة على الزمالك نظرا لأن الفريق التونسى لن يقبل بالهزيمة على أرضه عقب الخسارة فى السوبر الأفريقى من الزمالك أيضا يوم 24 فبراير الجارى فى المباراة التى أقيمت بقطر، وهو نفس الدافع الذى يجعل مباراة اليوم صعبة على أبناء ميت عقبة، حيث حضر الفريق التونسى الى القاهرة ويضع الثأر من الزمالك أمام عينه، لتصبح المباراة ثأر للترجى ومفتاح العبور للزمالك.

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك استقر على الدفع بنفس تشكيل مباراتى الترجى التونسى والأهلى فى السوبر الافريقى والمحلى، لضمان تحقيق الفوز خاصة ان أى تعديل فى التشكيل فى مباراة اليوم قد يؤدى الى اهتزاز المستوى او استقرار اللاعبين، ولكن هناك بعض الأمور التى تؤرق كارتيرون قبل مباراة اليوم وتحديدا مصير كل من حازم امام الظهير الأيمن للفريق ومحمد عبد الشافى الظهير الايسر فى ظل الإصابات العضلية والاجهاد الذى يعانى منه الثنائي، حيث لا يوجد بديل لحازم امام فى الجبهة اليمنى وسيضطر كارتيرون للدفع به بعد حصوله على مسكنات مثلما الحال فى المباريات الأخيرة التى شارك فيها حازم مع الزمالك، أما محمد عبد الشافى فان مشاركته تتوقف فقط على حالة عبد الله جمعة الظهير الايسر البديل فى الفريق، ففى حالة عدم قدرة جمعة الذى يعانى من إصابة أيضا على المشاركة، فان عبد الشافى سيشارك فى مباراة اليوم بمسكنات أيضا.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع سامى الشيشينى، المدرب العام للأبيض، قبل انطلاق المران الأخير للفريق على ملعب النادى، بميت عقبة، وحرص كارتيرون على الاجتماع بالشيشينى قبل انطلاق المران الأخير للزمالك، وذلك لمراجهة الخطة النهائية التى سيخوض بها مباراته أمام الترجى، وكذلك المهام الفنية المطلوبة من اللاعبين لتنفيذها فى المران.