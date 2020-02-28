شكرا لقرائتكم خبر عن زاناكو الزامبى يفتح أبواب مباراة بيراميدز بالمجان لجميع الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة نادى زاناكو الزامبي فتح أبواب ملعب "الأبطال الوطنى" بمدينة لوساكا أمام الجماهير بالمجان لحضور مباراة الفريق أمام بيراميدز، والمقرر لها الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة، على أن تقام مباراة العودة الاحد 8 مارس على استاد الدفاع الجوى بالقاهرة .

ونشرت الحسابات الرسمية للنادى عبر السوشيال ميديا صورا من وصول البعثة إلى لوساكا، ويحل بيراميدز ضيفا على زاناكو فى الثالثة عصرا بتوقيت زامبيا باستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسنى من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر، ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عدداً من الصور لرحلة سفر الفريق

وأعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قائمة لاعبيه التى توجهت لزامبيا لمواجهة زاناكو، والتى ضمت 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - المهدى سليمان - أحمد دعدور .

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خط الدفاع: محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكرى - على جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون .

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر العيونى - محمود حمادة - إيريك تراورى - محمد فاروق - عبده لومالا .

خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس.