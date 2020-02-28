لاعب الترجي السابق: حسابات اليوم تختلف عن السوبر.. وهجوم الزمالك "مميز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خالد المولهي لاعب الترجي التونسي السابق إن حسابات مباراة باب سويقة اليوم أمام الزمالك تختف عن مباراة السوبر الأفريقي التي فاز بها الفريق الأبيض، لافتًا إلى أن هفوات خط الدفاع التونسي تسببت في خسارة اللقب.

ويلتقي فريقا الزمالك والترجي التونسي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات لجريدة "الصباح نيوز" قال المولهي: "سياق مباراة ربع نهائي الأبطال بين الزمالك والترجي يختلف عن سياق مباراة السوبر الإفريقي التي فاز بها الأبيض بنتيجة 3-1".

وأضاف لاعب الترجي السابق: "الفريق ليس مطالبًا بالفوز كما كان الحال في مباراة السوبر، ولكن عليه مجاراة المباراة ومحاول التسجيل والفوز إذا ما كان الفريق في حالته".

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وأضاف الدولي التونسي السابق: "مباراة السوبر ساعدت معين الشعباني على معرفة كل شئ عن الزمالك، وأبرزت نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الأبيض".

وتابع المولهي: "الخط الأمامي للزمالك يضم عناصر متميزة للغاية، لذك يجب على الترجي الحذر منهم والعمل على تضييق المساحات حتى يكون خط الدفاع والمرمى في مأمن".

وواصل الدولي التونسي تصريحاته قائلًا: "التركيز هو طريق النجاح في المباراة، لأن الهفوات التي ارتكبت في مباراة السوبر هي التي صعبت المباراة على رفاق الهوني وأفقدتهم اللقب".

ويتوقع المولهي إجراء معين الشعباني مدرب الترجي بعض التغييرات على صفوف فريق باب سويقة، تماشيًا مع قوة المنافس الهجومية.

وأتم المولهي تصريحاته قائلًا: "الزمالك لا يتفوق على الترجي من الناحية الفنية والبدنية بل العكس تمامًا، لذلك فالترجي قارد على العودة بنتيجة إيجبية قبل حسم أمر التأهل في رادس".