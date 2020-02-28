"اعتراف رئيس التظلمات ومستند التأجيل الأول ".. خطة مرتضى لإعادة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تحدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اتحاد الكرة بعدم خصم أي نقطة من رصيد فريقه على خلفية عدم حضوره إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي الاثنين الماضي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر اتحاد الكرة اعتبار الزمالك خاسراً أمام الأهلي، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيده في نهاية الموسم، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية: "لن تخصم نقطة واحدة من نادي الزمالك، سأمزق بطاقة نقابة المحاميين لو لم أحصل على حكم لصالحي كحكم مباراة المقاصة".

وكان الزمالك قد انسحب أمام مصر للمقاصة في الدوري الممتاز عام 2017، وأصدر اتحاد الكرة قراره باعتبار الفريق خاسرًا وخصم 3 نقاط أخرى من رصيده، قبل أن يصعد رئيس الزمالك ويحصل على حكم لصالحه.

القضية

حرك منصور دعوى قضائية يطالب بإعادة مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والمقاصة في الدوري العام عام 2017، وقبلت محكمة القضاء الإداري الدعوى وقررت إعادة مباراة الزمالك، ورفض الاستشكال المقدم من وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

واتهم منصور اتحاد الكرة، بعدم مراعاة الشروط والضوابط في تحديد المباراة، وهو ما يدل على وجود فساد كروي داخل اتحاد الكرة.

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مستند

وقالت المحكمة في حثيات حكمها إن الاتحاد المصرى لكرة القدم أجلّ المباراة عن الموعد المقرر بالمسابقة الدورى العام، ولم يقدم أي مستند يفيد الأسباب التى دعت لتأجيل هذه المباراة وهو نفس ما واجه مباراة الأهلي والزمالك التي تم تأجيلها ثلاث مرات.

وكان اتحاد الكرة قد قرر في أكتوبر الماضي، تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها في الـ19 من نفس الشهر في الجولة الرابعة من بطولة الدوري لأجل غير مسمى لتعليمات أمنية على حد قوله عبر بيان رسمي ثم أعلن في الأول من ديسمبر الماضى إقامة المباراة في الـ19 من فبراير الجاري، لكنه عاد في يناير وأجل المباراة مرة أخري إلى الـ24 من فبراير بعد توصله لاتفاق مع مجلس أبوظبي الرياضي، لإقامة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات يوم 20 فبراير.

واعتمد منصور في ترافعه في قضية المقاصة على عدم وجود مستند رسمي لأسباب تأجيل المباراة، حيث إن اتحاد الكرة ملزمٌ في حالة توجه رئيس الزمالك للقضاء الإداري بتقديم مستندٍ رسمي، للمحكمة يفيد الأسباب التى دعت لتأجيل هذه المباراة عن موعدها الأول.

اعتراف

واعترف المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات الحالي بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات سابقة بأحقية الزمالك في اللجوء إلى القضاء الإداري مشدداً أنه لا يعتبر تدخلًا حكوميًا؛ لأن الفيفا يشدد على احترام النظام في كل بلد.

وعلق شوربحي على الحكم الذي حصل عليه مرتضى منصور من قبل، وأضاف: "حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ ويتم إيقافه في حالة الطعن عليه واتحاد الكرة عليه الالتزام بالقرار أو الطعن عليه".

وكان مرتضى منصور قد أعلن أن السبب وراء عدم تنفيذ الحكم الصادر له بإعادة مباراة المقاصة فارق النقاط بينه وبين الأهلي والتي لم تؤثر معه إعادة النقاط والفوز على المقاصة في حالة إقامة المباراة.