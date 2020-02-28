شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kooora goal يلا كورة رابط ماتش الترجي والزمالك جودة متعددة

يلتقي فريق الزمالك، نظيره الترجي التونسي اليوم الجمعة، في مباراة ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا 2020.
وتقام مباراة الزمالك والترجي في استاد القاهرة الدولي، على أن يتواجه الفريقان يوم 6 من مارس المقبل في ملعب رادس بتونس لخوض لقاء الإياب.
تبدأ مباراة الزمالك والترجي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.
تذاع مباراة الزمالك والترجي فضائيًا عبر قناة "بي إن سبورت "1"، وكذلك ستُنقل على التليفزيون المصري عبر التردد الأرضي للقناة الثانية.
يذكر أن الزمالك، استطاع أن يتوج بلقب السوبر الأفريقي بالفوز على الترجي
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لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)
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