دي بروين لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

توج اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، بجائزة لاعب الاسبوع في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما ساهم في قيادة فريقه للفوز علي ملعب ريال مدريد بسانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ١٦من دوري أبطال أروربا. بسانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ١٦من دوري أبطال أروربا. سجل دي بروين هدف خلال اللقاء، وصنع آخر، وحقق الجائزة بعد اختيار الجماهير له متفوق علي الثلاثي سيرجي جنابري (بايرن ميونخ)، سيرجيو بوسكيتس ( وصنع آخر، وحقق الجائزة بعد اختيار الجماهير له متفوق علي الثلاثي سيرجي جنابري (بايرن ميونخ)، سيرجيو بوسكيتس ( برشلونة )، وحسام عوار (أولمبيك ليون) كما تواجد ضمن قائمة فريق الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

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