زعيم الثغر يواجه الزمالك في الدور قبل النهائي للدوري السوبر بالاسكندرية

أرسل صباح اليوم الاتحاد المصري لكرة السلة فاكسا لنادي الاتحاد السكندري يفيد فيه بتحديد صالة الدكتور كمال شلبي لاستضافة أول مباراتين في الدور قبل النهائي للدوري السوبر امام فريق الزمالك يومي ٥ و ٧ مارس الجاري. النهائي للدوري السوبر امام فريق الزمالك يومي ٥ و ٧ مارس الجاري. وتقام المباراة الثالثة والرابعة بصالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك ايام ١٠ و ١٢ مارس وفي حالة التعادل تقام مباراة فاصلة بين الفريقين يوم ١٦ مارس في ملعب محايد . الرحمن فوزي بنادي الزمالك ايام ١٠ و ١٢ مارس وفي حالة التعادل تقام مباراة فاصلة بين الفريقين يوم ١٦ مارس في ملعب محايد . وكان الاتحاد تأهل عقب الفوز علي فريق طلائع الجيش.

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