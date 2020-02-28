كورة لايف – KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي KORA LIVE يوتيوب مباراة الزمالك اليوم NOW

يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الترجي التونسي، بعد أسبوعين من التغلب عليه ببطولة كأس السوبر الأفريقي، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.
وحصد الزمالك، اللقب الرابع له ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الغرافة القطري، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.
وسيلتقي الفريقان، غدا الجمعة في السادسة مساء، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويدير المباراة طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة رضوان جيد حكم ساحة، يعاونه
وضمت قائمة الزمالك التي اختارها الفرنسي باتريس كارتيرون للمباراة القوة الضاربة للأبيض وشملت: محمد أبو جبل – محمود جنش في حراسة المرمى، محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد السلام- حازم إمام- عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي في خط الدفاع، طارق حامد – فرجاني ساسي- محمد حسن – أحمدزيزو- محمد عنتر – محمد أوناجم – شيكابالا – أشرف بن شرقي فى خط الوسط، مصطفى محمد – كاسونجو فى خط الهجوم.
على الجانب الآخر، تضم بعثة الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني 22 لاعبا وهم: معز بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكيني، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهوني، واتارا، بن حمودة.
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