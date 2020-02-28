رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع هدف Shikabala

تابع لايف مباراة الزمالك الترجي مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم

يسقط فريق الزمالك في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك أربعة أهداف في

مرماه.

ويتواجد فريق الزمالك في الوقت الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الزمالك في حصد 31 نقطة في رصيده بعدما خاض 16 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



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