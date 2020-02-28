اونلاين | بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة نوريتش سيتي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة نوريتش سيتي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونوريتش سيتي الدورى الانجليزى تنطلق مباراة ليستر سيتي ونوريتش سيتي مساء اليوم 28 فبراير ضمن مباريات الاسبوع الثامن والعشرون من منافسات اياب الدور الثاني في بطولة الدوري الانجليزى للمحترفين حيث يلتقي فريقي Leicester vs Norwich City، في منافسة صعبة يستضيفها ملعب كارو رود اليوم.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونوريتش سيتي الدورى الانجليزى

يمكنكم مشاهدة مباراة ليستر سيتي ضد نوريتش سيتي فى بث مباشر لايف، عبر موقع كورة اون ضمن منافسات الاسبوع ال28 من من اياب الدور الثانى في الدوري الانجليزى للمحترفين حيث يلتقي الفريقين على ملعب كارو رود، يلا كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا من منافسات البريميرليج عبر موقع koraon.

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دوري المحترفين الانجليزى – الجولة ال28

مباراة ليستر سيتي مع نوريتش سيتي

Leicester vs Norwich City

الساعة 20:00 مساء بتوقيت جرينتش

الساعة 22:00 مساء بتوقيت فى مصر

الساعة 23:00 مساء بتوقيت فى السعودية