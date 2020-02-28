اونلاين | بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora تايم سبورت

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يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي مساء اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام المباراة في تمام السادسة مساءا في استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق صوتي من محمد بركات.

و يرتدي الزمالك الزي الأبيض والحارس بالزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي زيه الأحمر والأصفر.