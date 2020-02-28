اونلاين | رابط سريع.. مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ومازيمبي بث مباشر دوري أبطال أفريقيا

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ومن المتوقع أن يشهد مركب محمد الخامس الذى يتسع لـ45 ألف متفرج حضورا جماهيريا كبيرا بعدما احتشدت جماهير الرجاء على منافذ بيع التذاكر في الأيام الماضية، ويسعى الفريق لمصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج مؤخرًا حيث خسر من الإسماعيلي بهدف في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، كما سقط أمام الجيش الملكي بنتيجة 2-1 في الدوري المحلي وحقق انتصارا وحيدًا مؤخرًا وجاء بشق الأنفس على الرجاء الملالي بنتيجة 2-1 في البطولة المغربية.

واستعاد الرجاء المصابين محسن متولي وعمر بوطيب وأيوب نناح ونجوما وعبد الإله حفيظي وعبد الجليل جبيرة حيث شاركوا في التدريبات الجمعية منذ الاثنين الماضي وأعرب جمال السلامي المدير الفني للفريق عن تفاؤله بعودة اللاعبين المصابين أمام مازيمبي.

في المقابل، يتسلح مازيمبي بسجل لاهزيمة مؤخرًا حيث لم يتلق أي هزيمة منذ سقوطه أمام رينجرز في الدوري المحلي 18 ديسمبر الماضي وحقق بعدها 8 انتصارات وتعادلين.

مشاهدة مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

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مشاهدة مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

وستكون كل الأنظار موجهة إلى الكونغولي بين مالانجو لاعب الرجاء الحالي ومازيمبي السابق في أول ظهور ضد زملائه القدامى بعدما انتقل للعملاق المغربي في الصيف الماضى قادما من بطل الكونغو، وتحدث ميشي ميكا لاعب مازيمبي، في تصريح للموقع الرسمي لناديه، قائلا: “هذه ليست مباراة بين مازيمبي ومالانجو، بل هي مواجهة ستكون قوية أمام الرجاء وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية في المغرب”.