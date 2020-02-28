اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

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موعد مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب «المركب الرياضي محمد الخامس».

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

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تذاع مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، والرياضية تي إن تي إتش دي.

معلق مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

يعلق على مباراة الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، جواد بدة.

مشاهدة مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق الرجاء البيضاوي المغربي نظيره مازيمبي الكونغولي في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتأهل العملاقان إلى هذا الدور بعد عبور مرحلة المجموعات الصعبة، وحل الرجاء ثانيا في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة خلف الترجي التونسي الذى تصدر بنفس الرصيد ولكن بفارق المواجهات المباشرة، وجاء شبيبة القبائل الجزائري ثالثا (7 نقاط) وفيتاكلوب الكونغولي رابعا (4 نقاط) وتصدر مازيمبي المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة على حساب الزمالك (9 نقاط) وأول أغسطس الأنجولي (4 نقاط) وزيسكو يونايتد الزامبي (3 نقاط).