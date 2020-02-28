رياضة | رسميا.. دي بروين الأفضل في اسبوع دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. دي بروين الأفضل في اسبوع دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز النجم البلجيكي كيفين دي بروين بجائزة لاعب الأسبوع، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "الويفا" أنّ البلجيكي الدولي كيفين ​دي بروين​ نجم وسط مانشستر سيتي قد حصل على الجائزة، بعد تألقه في مباراة ​ريال مدريد​.

وتنافس على الجائزة كل من دي بروين وحسام عوار نجم أولمبيك ليون الفرنسي، وسيرجيو بوسكيتس متوسط ميدان برشلونة الإسباني؛ بالإضافة إلى سيرجي غنابري جناح بايرن ميونيخ.

وتمكن الندججم البلجيكي في قيادة مانشستر سيتي للفوز على ريال مدريد في لقاء الذهاب بعد تسجيله هدف وصنع اخر على ملعب "سانتياغو برنابيو" لينهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.