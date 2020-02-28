رياضة | ليفربول يستعد لتجديد عقد فان دايك وقطع الطريق على كبار أوروبا

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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقد واحد من نجوم الفريق خلال الفترة القادمة لقطع الطريق على كبار أوروبا.

ليفربول يستعد لتجديد عقد فان دايك

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي ليفربول يسعى في الفترة الحالية لتجديد عقد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق.

وذكرت الصحيفة أن نادي ليفربول يريد تجديد عقد فان دايك بسبب تألقه الواضح في الفترة الأخيرة ورغبة العديد من الأندية في خطف اللاعب في نهاية الموسم الجاري.

ليفربول يخطط لجعل فان دايك الأعلى في العالم

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وكشفت الصحيفة أن نادي ليفربول يخطط لتجديد عقد فيرجيل فان دايك ومنحه راتب ضخم جدا يصل إلى 150ألف جنية إسترليني أسبوعيا لجعله الأكثر تقاضيا للأجر في العالم على مر التاريخ.

يذكر أن فان دايك يحصل حاليا على مبلغ 120 ألف جنية إسترليني كراتب أسبوعي مع نادي ليفربول.

الأندية التي ترغب في ضم فان دايك

ويوجد العديد من الأندية التي تستهدف التعاقد مع فان دايك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي مانشستر سيتي ونادي باريس سان جيرمان.

مشاركات فان دايك مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك فيرجيل فان دايك في 37 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف وحيد.