رياضة | عاجل.. نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، والتي أقيمت اليوم الجمعة، عن مواجهات متوازنة.

وكان دور الـ32 للبطولة قد شهد مفاجآت بخروج كل من أرسنال الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.

وتقام قرعة الدوري الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

الفرق المتأهلة لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد الإنجليزي - وولفرهامبتون الإنجليزي - إنتر ميلان الإيطالي - روما الإيطالي - فولفسبورج الألماني - باير ليفركوزن الألماني- إسطنبول باشاك شهير التركي – بازل السويسري – لاسك النمساوي – خيتافي الإسباني – إشبيلية الإسباني - شاختار دونيتسك الأوكراني – كوبنهاجن الدنماركي – أولمبياكوس اليوناني - رينجرز الأسكتلندي.

ويتبقى مقعد وحيد سيتحدد الليلة عقب انتهاء مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني وسالزبورج النمساوي والتي تأجلت بسبب الظروف المناخية.

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وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

باشاك شهير - كوبنهاجن

أولمبياكوس - وولفرهامبتون

رينجرز- ليفركوزن

فولفسبورج - شاختار

إنتر ميلان - خيتافي

إشبيلية - روما

الفائز من فرانكفورت وسالزبروج مع بازل

لاسك - مانشستر يونايتد

يذكر أن مباريات ذهاب دور الـ16 ستقام يوم 12 مارس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 19 من الشهر نفسه.