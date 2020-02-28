رياضة | بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرازيلي جابرييل ​خيسوس​ مهاجم نادي ​مان سيتي​ الانجليزي عن هدفه الذي سجله في شباك ​ريال مدريد​ في ذهاب الدور 16 بدوري ابطال اوروبا يوم الأربعاء.

وقال خيسوس​ : "لعبة كرة القدم عبارة عن التحامات لم أدفعه لكني الكاد أسندت يداي على جسده كما تظهر الصورة".

وتابع: " نحن نعرف من هو ريال مدريد ونعرف تاريخ خصمنا " .

يذكر ان مانشستر سيتي قلب تأ خره من 0 - 1 بهدف ايسكو الى فوز بهدفين من توقيع جيسوس ودي بروين من ركلة جزاء في اللقاء الذي شهد طرد قائد النادي الملكي سيرجيو ​راموس​.