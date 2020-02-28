رياضة | بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم نادي مان سيتي الانجليزي عن هدفه الذي سجله في شباك ريال مدريد في ذهاب الدور 16 بدوري ابطال اوروبا يوم الأربعاء.
وقال خيسوس : "لعبة كرة القدم عبارة عن التحامات لم أدفعه لكني الكاد أسندت يداي على جسده كما تظهر الصورة".
وتابع: " نحن نعرف من هو ريال مدريد ونعرف تاريخ خصمنا " .
يذكر ان مانشستر سيتي قلب تأ خره من 0 - 1 بهدف ايسكو الى فوز بهدفين من توقيع جيسوس ودي بروين من ركلة جزاء في اللقاء الذي شهد طرد قائد النادي الملكي سيرجيو راموس.