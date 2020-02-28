رياضة | فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

واجتمع فايلر، مع لاعبيه خلال الساعات الماضية، للحديث حول مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا، من أجل إعدادهم نفسيًا وذهنيًا لتلك المواجهة المرتقبة، والتي ستكون نقطة فاصلة في مشوار الفريق بدوري الأبطال والجماهير الحمراء.

وحرص فايلر، على تهيئة اللاعبين وتحدث لأول مرة عن خماسية صن داونز والذي تلقاه الفريق الأحمر بالموسم الماضي، مؤكدًا أنه بات أمرًا منتهيًا ولابد من عدم التفكير فيه.

وأضاف فايلر للاعبيه، أن تلك المباراة كانت في السابق وعلى الجميع نسيانها والتركيز في مباراة الغد كأي مباراة، وعدم الوقوف على نتيجة الموسم الماضي ويجب التركيز فقط من أجل إسعاد الجماهير الحمراء المتعطشة للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.