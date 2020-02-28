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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الثنائي تعزز من فرص ساري أمام إنتر ميلان. والان مع التفاصيل
الجمعة 28 فبراير 2020
نشرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت تقريراً عن جاهزية كلاً من سامي خضيرة ودوغلاس كوستا للمشاركة أمام إنتر ميلان في الجولة القادمة من الكالتشيو.
وصرح ساري مدرب الفريق في أحد المؤتمرات الصحفية بعد مباراة ليون في دوري أبطال أوروبا أن لاعبي الفريق لا يمكنهم تنفيذ خططي علي أرضية الملعب.
ولكن مع عودة الثنائي هناك إحتمالية تواجد خضيرة بديلاً لبينتانكور في خط الوسط و مشاركة البرازيلي كوستا بدلاً لهيغواين في خط الهجوم بعد الأداء الضعيف الذي قدمه الأرجنتيني أمام ليون.
وغاب خضيرة عن الفريق بسبب الإصابة التي عاني منها من شهر ديسمبر الماضي بينما لم يستغرق غياب كوستا فترة طويلة بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة هيلاس فيرونا في الدوري والتي خسرها اليوفي بهدفين مقابل هدف واحد.
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