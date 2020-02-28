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شكرا لقرائتكم خبر عن هداف مانشستر سيتي يصدم يوفنتوس وبرشلونة والان مع التفاصيل
الجمعة 28 فبراير 2020
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، عن موقف أحد نجوم مانشستر سيتي من الانتقال إلى يوفنتوس أو برشلونة خلال الصيف المقبل.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، لا يرغب في الرحيل عن السيتيزينز.
وأشار إلى أن رغم وجود رغبة من يوفنتوس وبرشلونة لضم المهاجم البرازيلي، لكن الأخير أبلغ وكيله بأنه لن يغادر مانشستر سيتي، إلا إذا قرر النادي بيعه.
وأوضح الموقع الإيطالي أن فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، سبق أن شاهد جيسوس مع سيتي مرات عديدة، تحسبًا لضمه في الميركاتو الصيفي.
يذكر أن العديد من نجوم سيتي ربطتهم الصحافة البريطانية بالرحيل في الصيف المقبل، لا سيما بعد أن تعرض النادي الإنجليزي لعقوبة الحرمان من المشاركة بالبطولات الأوروبية لمدة موسمين.
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