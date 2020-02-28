الامارات | الصفقة تقترب.. دفع الشرط الجزائي سلاح ريال مدريد لضم محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة تقترب.. دفع الشرط الجزائي سلاح ريال مدريد لضم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت ردود الأفعال عقب خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا واقتراب وداع البطولة من دور ربع النهائي للبطولة، وبدأ الحديث من الأن عن تدعيم الجانب الهجومي الموسم القادم، ومحاولة التخلص من اللاعب الويلزي بيل، وزاد من الأزمة هي إصابة اللاعب البلجيكي هازارد، الذي يبدو أنه لن يكون هو السلاح السحري لمعالجة أزمة ريال مدريد بعد خسارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحدثت الصحف العالمية عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب الفرنسي مبابي، ولكن بسبب رغبة ناديه في طلب مادي خيالي يصل إلى 260 مليون يورو، فإن الخيار الأول بعد اللاعب الفرنسي هو دفع الشرط الجزائي لهداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول، محمد صلاح والبالغ 160 مليون دولار.

وكان محمد صلاح قد واصل تألقه للموسم الثالث على التوالي مع فريقه الإنجليزي حيث نجح في تسجيل هذا الموسم 19 هدفا في 36 مباراة.

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وذكر موقع "إل ديسمارك" الإسباني، أن إدارة ريال مدريد تريد التعاقد مع محمد صلاح، لتعزيز خط الهجوم الذي عانى كثيرا منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل موسمين، وفي مثل هذا التوقيت من الموسم الماضي انتشرت أخبار عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع صلاح، ولكن قام النادي الإسباني بضم اللاعب البلجيكي هازارد، الذي لم يظهر بشكل جيد حتى الأن مع الفريق مع كثرة إصاباته ليبدأ الفريق الإسباني في البحث عن لاعب أخر الصيف المقبل.

ووفقا للموقع، فإن ريال مدريد سيضطر لدفع مبلغ 148 مليون يورو (نحو 160 مليون دولار)، وهي قيمة فسخ عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول.