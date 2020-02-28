شكرا لقرائتكم خبر عن 12 هدفاً بتوقيع أجانب الأندية المصرية بشباك الترجي.. هل من غزو جديد لرباعي الزمالك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الكرة بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي بالقاهرة مساء اليوم الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية 2019-2020.

الزمالك تُوج منذ أسبوعين على حساب الترجي التونسي في الدوحة بلقب كأس السوبر الأفريقي اثر الانتصار عليه بثلاثية، وهو ما يزيد من حماس وقوة مواجهة الليلة.

وعلى مدار تاريخ المواجهات الأفريقية التي جمعت أندية مصر بالترجي التونسي، زار شباك فريق باب سويقة عدة لاعبين أجانب محترفين بصفوف الأندية المصرية، ووصل عدد أهدافهم إلى الرقم 12، وهو ما يرغب رباعي الزمالك المحترف في الوقت الحالي من زيادته خلال موقعة القاهرة الليلة.

البداية كانت مع المالي عبدالرحمن تراوري، نجم الإسماعيلي السابق، والذي أحرز هدفين في شباك الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال 2003، بواقع هدف في كل مباراة «ذهاباً إياباً».

المهاجم الغيني ديابوتيه، والذي لعب لفترة قصيرة في صفوف الدارويش، كان له نصيباً من هز شباك الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2003 بهدف قاتل مع صافرة نهاية مواجهة الاسماعيلية.

الغاني جونيور كواي يمتلك واحداً من أغلى أهداف أجانب الأندية المصرية في مرمى الترجي، حيث سجل هدف انتصار الزمخالك في قلب ملعب المنزة في لقاء الجولة الرابعة من مجموعات دوري الأبطال 2005.

وجاءت رأس الأنجولي فلافيو لتدون هدفاً جديداً لأجانب أندية مصر في مرمى الترجي، وذلك في ثلاثية الأهخلي بالقاهرة بمجموعات دوري الأبطال 2007، كذلك الغاني جون أنطوي الذي أحرز هدف فوز الأهلي بملعب رادس على حساب بطل تونس في الجولة الخامسة لمجموعات الكونفدرالية 2015.

ومن بين 4 أهداف سجلهم الأهلي في الترجي بمباراتي ربع نهائي دوري الأبطال 2017 كان لثلاثة أجانب نصيباً في أحرازهم، بواقع هدف لكل من المغربي أزارو، والنيجيري أجايي والتونسي معلول.

يعود أزارو لتسجيل هدفاً جديداً في مرمى الترجي يفوز به الأهلي في ملعب رادس بالجولة قبل الأخيرة لمجموعات دوري الأبطال نسخة 2018.

النجم المغربي أشرف بن شرقي ينتفض في السوبر الأفريقي 2020 ويحلق في سماء الدوحة بزيارة شباك الترجي بهدفين منحا الزمالك اللقب عن جدارة.

الزمالك يمتلك 4 لاعبين أجانب بين صفوفه، وهم المغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، بالإضافة إلى التونسي فرجاني ساسي، والكونغولي كاسونجو كابونجو، ويأمل كل منهما إلى زيادة غلة أهداف أجانب الأندية المصرية في شباك الترجي الليلة.