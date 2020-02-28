شكرا لقرائتكم بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بمقر إقامتها بلوساكا قبل مواجة زاناكو الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدت بعثة فريق بيراميدز صلاة الجمعة بمقر إقامتها بلوساكا عاصمة زامبيا منذ قليل ، وتتحرك الفريق بعد ذلك لاداء أولى تدريباته من أجل الاستعداد لمواجهة زاناكو المقرر لها الثالثة عصر الاحد المقبل فى ذهاب ربع النهائى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسنى من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر. حراسة المرمى: أحمد الشناوى - المهدى سليمان - أحمد دعدور . خط الدفاع: محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكرى - على جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون . Advertisements خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر العيونى - محمود حمادة - إيريك تراورى - محمد فاروق - عبده لومالا . خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس. وخاض بيراميدز أخر تدريباته الجماعية على استاد الدفاع الجوى قبل السفر إلى زامبيا، وشهد المران تركيز الكرواتى أنتى تشاتشيتش على الجانب البدنى والفنى وخاصة الكرات الثابتة والعرضية على أمل استغلالها خلال مواجهة زاناكو والعودة من زامبيا بنتيجة ايجابية.

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