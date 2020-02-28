شكرا لقرائتكم الأمن يفتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال جماهير الزمالك قبل لقاء الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فتح رجال الأمن أبواب ستاد القاهرة لاستقبال الجماهير لحضور مبارارة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تقام مساء اليوم الجمعة بحضور 30 ألف مشجع.
ووصل إلى القاهرة مساء الأربعاء طاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتكون الطاقم من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول، ومصطفى اكركاد مساعد ثان والحكم الرابع عادل زوراك.
يذكر أن نادى الزمالك حقق فوزا كبيرا على الترجي التونسى فى 14 فبراير الجارى بنتيجة 3 / 1 في كأس السوبر الأفريقي الذى أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحصد أبناء القلعة البيضاء اللقب للمرة الرابعة في التاريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يفتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال جماهير الزمالك قبل لقاء الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.