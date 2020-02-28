شكرا لقرائتكم صورة متداولة لـ فرجاني ساسي يصلي ويدعو قبل مواجهة الترجي التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للتونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك أثناء أداؤه الصلاة فى غرفة خلع ملابس الفريق الأبيض ،و يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف فريق الترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الذهاب بدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يبحث في مباراة اليوم تحقيق فوز بفارق كبير من الأهداف يريح الفريق قبل مواجهة العودة المقرر لها 6 مارس المقبل، خاصة ان مباراة العودة لن تكون سهلة علي الزمالك نظرا لان الفريق التونسي لن يقبل بالهزيمة علي أرضه عقب الخسارة في السوبر الافريقي من الزمالك أيضا يوم 24 فبراير الجاري في المباراة التي أقيمت بقطر، وهو نفس الدافع الذي يجعل مباراة اليوم صعبة علي أبناء ميت عقبة حيث حضر الفريق التونسي الي القاهرة ويضع الثأر من الزمالك امام عينه، لتصبح المباراة ثأر للترجي ومفتاح العبور للزمالك.

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وفى وقت سابق أعرب فرجانى ساسى، عن سعادته بفوزه السوبر المصري مع الزمالك على حساب الأهلي في المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، فرجانى ساسى، نشر صورته حاملا الكأس وعلق قائلاً:" الحمد الله في سنة ونص البطولة الخامسة ليا مع نادي الزمالك و العاشرة في مسرتي".

كانت الصحافة التونسية قد اهتمت بتتويج فرجاني ساسى نجم نسور قرطاج بلقب السوبر المصري مع الزمالك على حساب الأهلي في المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقالت صحيفة "الشاهد"، "ساسي يتوج بالسوبر المصرى مع الزمالك"، وقالت "توج الزمالك بلقب السوبر المصري بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي، ليضم فريق القلعة البيضاء السوبر المصري للسوبر الافريقي الذي توج به منذ أسبوع على حساب الترجي".

وأضافت الصحيفة أن فرجاني ساسي نجح فى التسجيل خلال ركلات الترجيح ليساهم فى فوز الزمالك باللقب، فيما خسر على معلول رغم افتتاحه سلسلة ركلات الجزاء لفريق الاهلى بنجاح.