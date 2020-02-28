شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الترجي .. كارتيرون يوجه نصائح مهمة لـ "بن شرقي" قبل موقعة بطل تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الترجي

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بعض التعليمات الخاصة لأشرف بن شرقي صانع ألعاب القلعة البيضاء، والذي يعوض غياب يوسف أوباما في مواجهة الترجي التونسي خلال المباراة التي تجمع الفريقين اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ضد الترجي

وقال كارتيرون في إطار حديثه مع بن شرقي على سرعة التمرير والتركيز على تحركات مصطفى محمد ورفع العرضيات المتقنة، والتصويب في حالة وجود فرصة لضرب التكتلات الدفاعية للفريق التونسي الذي لن يكون سهلاً في مواجهة الفريق الأبيض بسبب خسارته السابقة أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، التي جمعت الفريقين 14 فبراير الجاري وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3/1.



الزمالك ضد الترجي Advertisements

ويعتمد المدير الفنى للزمالك، على العديد من الأوراق الرابحة بين المجموعة الأساسية التى يعتمد عليها فى تشكيل الأبيض والقادرة على تنفيذ خططه فى مواجهة الترجى المرتقبة، ففى حراسة المرمى، يضع كارتيرون الكثير من الآمال على حارسه محمد أبو جبل للحفاظ على شباكه نظيفة مع تأمين خط الدفاع بوجود محمود علاء، بالإضافة إلى تأمين خط وسطه، حيث يعتمد المدرب الفرنسى على خبرة الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، وصولا إلى أوراقه الرابحة فى المثلث الهجومى والذى يتمثل فى وجود الثلاثى أشرف بن شرقى وأوباما بجانب أحمد زيزو، بجانب اعتماده الأساسى على مصطفى محمد لقيادة الكتيبة الهجومية للفريق، مع الإبقاء على عدد من العناصر الهامة على دكة البدلاء.

الزمالك ضد الترجي

ويبحث الزمالك عن مواصلة كتابة التاريخ في مواجهاته مع الترجى التونسى التاريخ حيث نجح الفريق الأبيض خلال 7 مواجهات سابقة فى تحقيق الفوز فى 3 مباريات منهم وتعادلا فى مثلها مقابل فوز وحيد حققه الترجى التونسى فى تاريخ المواجهات الأفريقية بينهما، وهو ما يجعل أبناء ميت عقبة يدخلون المباراة بمعنويات مرتفعة أملا فى تحقيق نتيجة كبيرة تسهل المأموية فى العودة برادس.