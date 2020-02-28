شكرا لقرائتكم إدارة زاناكو تعلن عن دخول جميع الجماهير بالمجان في مباراتهم ضد نادي بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة نادي زاناكو الزامبي عن دخول جميع الجماهير بالمجان في إستاد " الأبطال الوطني " بمدينة لوساكا في مباراتهم ضد نادي بيراميدزوالمقرر لها الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية في نسختها السابعة عشرة ، على أن تقام مباراة العودة الاحد 8 مارس على ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة .

ونشرت الحسابات الرسمية للنادى عبر السوشيال ميديا صورا من وصول البعثة إلى لوساكا، ويحل بيراميدز ضيفا على زاناكو فى الثالثة عصرا بتوقيت زامبيا باستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسنى من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر، ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عدداً من الصور لرحلة سفر الفريق

وأعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قائمة لاعبيه التى توجهت لزامبيا لمواجهة زاناكو، والتى ضمت 23 لاعبًا هم..

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - المهدى سليمان - أحمد دعدور .

Advertisements

خط الدفاع: محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكرى - على جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون .

IFrame

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر العيونى - محمود حمادة - إيريك تراورى - محمد فاروق - عبده لومالا .

خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس.