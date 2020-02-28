بعد استبعاده من مواجهة الأهلي وصن داونز.. تفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي وحقيقة إجراءه جراحة في ألمانيا

كشفت صحيفة "اليوم السابع" عن تفاصيل إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقائد المنتخب الأولمبي رمضان صبحي التي تعرض لها في منتصف ديسمبر الماضي، وذلك بعد استبعاده من قائمة الفريق التي ستواجه صن داونز غداً السبت في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها في القلعة الحمراء قوله إن إصابة رمضان صبحي بتمزق فى العضلة الخلفية ليست قوية كما تردد خلال الساعات الماضية، ولم تتجدد خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المصدر أن صبحي تماثل للشفاء بالفعل من إصابته، حيث شارك في تدريبات الفريق الجماعية لعدة أيام بعد التعافي من الإصابة.

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وأوضح أن رمضان صبحي عانى من التهابات بين منشأ العضلة الضامة، الأمر الذي تسبب في تأخر عودته للملاعب، موضحاً أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر يخشى تجدد الإصابة حال مشاركته في المباريات، مؤكداً أن اللاعب لا يعاني من إصابة قوية ولن يسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة كما تردد مؤخراً.

وأكد المصدر أن فايلر قرر استبعاده من مباراة صن داونز الجنوب أفريقيا المقرر لها مساء غد، السبت، على ستاد القاهرة بسبب هذه الالتهابات التي ستختفى في غضون الساعات المقبلة، وفقاً لتقديرات الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

وتابع أن نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، الذي استعار منه الأهلي رمضان صبحي، يُتابع حالياً تطورات إصابة اللاعب ويحرص على الاطمئنان عليه بشكل مُستمر.

وأوضح أن الجهاز الفني للأهلي يرفض المُجازفة باللاعب في أي مباراة إلا إذا كان سليماً 100 % وهو ما يُفسر التأخر فى مشاركة رمضان فى المباريات.