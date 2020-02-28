شكرا لقرائتكم خبر عن رأسيات مصطفى محمد ومهارات ساسي.. ماذا يراهن الزمالك أمام الترجى التونسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق، مواجهة صعبة فى السادسة مساءً، عندما يستضيف الترجى التونسى باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك والترجى التقيا 14 يوماً من الآن، وفاز الفارس الأبيض على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتوج بكأس السوبر الأفريقى، فى مباراة شهدت تألق الثنائى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما، ورغم أن الفريق الأبيض يفتقد الأخير بسبب الإصابة، إلا أن هناك أكثر من ورقة رابحة يراهن عليها كارتيرون فى مواجهة الترجى.

رأسيات مصطفى محمد

يعتبر مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك والمنتخب الأولمبى، من أبرز الأوراق الرابحة التى تراهن عليها جماهير القلعة البيضاء، خاصة الضربات الرأسية التى يتميز بها، ويحتل اللاعب قائمة هدافى الفريق فى أفريقيا، حيث شارك مصطفى محمد مع الزمالك خلال الموسم الجارى فى 13 مباراة بمسابقة الدورى العام، أحرز خلالها 5 أهداف، كما شارك مهاجم الزمالك فى 9 لقاءات بدورى أبطال أفريقيا سجل خلالها 6 أهداف ليحتل بها المركز الثانى فى قائمة هدافى البطولة، خلف جاكسون موليكا لاعب مازيمبى صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، وبذلك يبلغ مجموع أهداف مصطفى محمد فى الموسم الجارى 11 هدفاً.

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مهارة فرجاني ساسي

الدولي التونسي هو رمانة ميزان الوسط فى نادى الزمالك لما يمتلكه من مهارات تساعده على التغلب فى المواجهات الفردية، ولخبرته بلاعبى الترجي، يعتبر ساسى أبرز العناصر التى يعول عليها جماهير الزمالك كثيراً، وشارك فرجانى ساسى مع الزمالك فى 21 مباراة بالموسم الجارى، وسجل التونسي هدفين وصنع مثلهما.

عرضيات بن شرقي

يعتبر المغربى أشرف بن شرقى هو صاحب الفرحة الزملكاوية الأخيرة فى شباك الترجي، حيث سجل المغربى هدفى الزمالك الثانى والثالث ليساهم فى تتويج فريقه بكأس السوبر الأفريقي على حساب الفريق التونسي، نجح بن شرقى فى تسجيل 10 أهداف هذا الموسم بقميص الزمالك، بواقع هدفين فى مرمى الشرقية فى دور الـ32 بكأس مصر، بجانب 5 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا بواقع هدفين فى دكاداها الصومالى ومثلهما فى أول أغسطس الأنجولى وهدف فى زيسكو الزامبى، كما سجل هدفا فى الدورى العام.

خبرات عبد الشافى

استقر باتريس كارتيرون على الدفع بمحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الترجي، ويميل كارتيرون للاعتماد على اللاعب نظراً للخبرات الكبيرة التي يمتلكها وقدرته على قيادة زملائه داخل الملعب وعرضياته المؤثرة.