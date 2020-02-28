شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فرجانى ساسى يصلى بالجلابية فى غرفة ملابس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للتونسى فرجانى ساسى، لاعب الزمالك، أثناء أدائه الصلاة فى غرفة خلع ملابس الفريق الأبيض، ويدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الذهاب بدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يبحث فى مباراة اليوم تحقيق فوز بفارق كبير من الأهداف يريح الفريق قبل مواجهة العودة المقرر لها 6 مارس المقبل، خاصة أن مباراة العودة لن تكون سهلة على الزمالك نظرا لأن الفريق التونسى لن يقبل بالهزيمة على أرضه عقب الخسارة فى السوبر الأفريقى من الزمالك أيضا يوم 24 فبراير الجارى فى المباراة التى أقيمت بقطر، وهو نفس الدافع الذى يجعل مباراة اليوم صعبة على أبناء ميت عقبة حيث حضر الفريق التونسى الى القاهرة ويضع الثأر من الزمالك أمام عينه، لتصبح المباراة ثأر للترجى ومفتاح العبور للزمالك.

وفى وقت سابق أعرب فرجانى ساسى عن سعادته بفوزه السوبر المصرى مع الزمالك على حساب الأهلى فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، فرجانى ساسى نشر صورته حاملا الكأس وعلق قائلاً، "الحمد الله فى سنة ونص البطولة الخامسة ليا مع نادى الزمالك والعاشرة فى مسرتي".

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وكانت الصحافة التونسية قد اهتمت بتتويج فرجانى ساسى نجم نسور قرطاج بلقب السوبر المصرى مع الزمالك على حساب الأهلى فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، وقالت صحيفة "الشاهد"، "ساسى يتوج بالسوبر المصرى مع الزمالك"، وقالت "توج الزمالك بلقب السوبر المصرى بعد فوزه على الأهلى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء اللقاء فى وقته الأصلى بالتعادل السلبي، ليضم فريق القلعة البيضاء السوبر المصرى للسوبر الأفريقى الذى توج به منذ أسبوع على حساب الترجى".

وأضافت الصحيفة أن فرجانى ساسى نجح فى التسجيل خلال ركلات الترجيح ليساهم فى فوز الزمالك باللقب، فيما خسر على معلول رغم افتتاحه سلسلة ركلات الجزاء لفريق الأهلى بنجاح.