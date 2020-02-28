شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تؤدى صلاة الجمعة فى زامبيا وتتحرك لأداء التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت بعثة فريق بيراميدز صلاة الجمعة بمقر إقامتها بالعاصمة الزامبية بلوساكا، منذ قليل، وتتحرك الفريق بعد ذلك لأداء أول تدريباته من أجل الاستعداد لمواجهة زاناكو المقرر لها الثالثة عصر الأحد المقبل فى ذهاب ربع النهائى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسنى من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.

وأعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قائمة لاعبيه التى توجهت لزامبيا لمواجهة زاناكو، والتى ضمت 23 لاعبًا هم..

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - المهدى سليمان - أحمد دعدور .

خط الدفاع: محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكرى - على جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون .

Advertisements

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر العيونى - محمود حمادة - إيريك تراورى - محمد فاروق - عبده لومالا .

خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس.

وخاض بيراميدز آخر تدريباته الجماعية على استاد الدفاع الجوى قبل السفر إلى زامبيا، وشهد المران تركيز الكرواتى أنتى تشاتشيتش على الجانب البدنى والفنى وخاصة الكرات الثابتة والعرضية على أمل استغلالها خلال مواجهة زاناكو والعودة من زامبيا بنتيجة إيجابية.