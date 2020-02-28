شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الأهلى يحتفل بعيد ميلاد زوجته: كل سنة وأنتى طيبة يانور عينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حسام عاشور، كابتن النادى الأهلى، بعيد ميلاد زوجته "سارة"، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا، "كل سنة وأنتى طيبة يانور عينى وعقبال 100 سنة".

وفى وقت سابق قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، استبعاد الثنائى حسام عاشور وشريف إكرامى لاعبى الفريق الأحمر من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى.

وجاء قرار فايلر باستبعاد الثنائى لوجهة نظر فنية، حيث سيخوضان تدريبات تأهيلية صباح اليوم الجمعة على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

يأتى هذا فى الوقت الذى سبق وقرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقى المقرر لها يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الـ 8 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن تطير بعثة النادى الأهلى إلى جنوب أفريقيا مساء الأحد المقبل من أجل ملاقاة فريق صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يستضيف الأهلى نظيره صن داونز فى استاد القاهرة، فى السادسة مساء السبت، فى لقاء الذهاب وسط حضور 30 ألف من مشجعى النادى الأهلي، بينما يقام لقاء الإياب فى الثالثة عصر يوم 7 مارس المقبل فى جنوب أفريقيا.

وواصل فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .