شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الزئبقى محمد بركات يحتفل بتخرج ابنته فى حضور زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد بركات، مدير منتخب مصر ونجم الأهلى السابق، صورة برفقة زوجته وابنته أثناء الاحتفال بتخرج ابنته الكبرى، ويعد "الزئبقى" محمد بركات أحد أهم لاعبى الكرة المصرية فى العشرين عاماً الأخيرة، ويحظى بشعبية كبيرة بعدما ساهم فى فوز مصر بكأس أمم أفريقيا لعام 2006، كما ساهم فى فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى 3 مرات أيضاً.

واعتزل بركات اللعب دوليًا عقب فشل منتخب مصر فى التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010، رغم محاولات المدرب الأسبق حسن شحاتة والمدرب الأمريكى السابق بوب برادلى إقناعه بالعودة للمنتخب، إلا أن اللاعب صاحب القميص رقم "8" مع ناديه و"12" مع المنتخب أصر على موقفه.

بركات يهوى عمل المقالب والحركات بين أصدقائه ولم تكن الأغنية خاطئة عندما قالوا "خد بالك بركات دا داهية"، فتجده عندما يجلس فى أى مكان يشعله بكلماته الفكهاية المضحكة، ولذلك قام بتقديم برنامج كوميدى يعتمد على افتعال المقالب فى شهر رمضان بعنوان "ملك الحركات".

وفى وقت سابق، أكد محمد بركات مدير منتخب مصر أن تغيير موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون لتنطلق فى شهر يناير من العام المقبل بدلاً من شهر يونيو لنفس العام يصب فى صالح منتخب مصر بسبب درجات الحرارة.

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وأضاف بركات، فى تصريحات تليفزيونية، كنا سنتأثر بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة فى بطولة الكاميرون حال إقامتها فى يونيو ولكن تعديل الموعد وإقامتها فى الشتاء أفضل للاعبى المنتخب المصرى.

وتطرق بركات عن قرعة تصفيات كأس العالم 2022 مؤكدًا أنها جيدة ولا نريد التضخيم والتهويل وأيضًا "مش عاوزين نقول إنها مجموعة سهلة، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وتصدر المجموعة والتأهل للدور الأخير".

وأضاف نجم الأهلى والمنتخب السابق، "نتائج المنتخب أمام كينيا وجزر القمر وانتهاء اللقاء بالتعادل ليست بداية جيدة ولكن واجهتنا ظروف صعبة ولن تتكرر فى المباريات المقبلة، على رأسها توقف الدورى لأكثر من 40 يومًا، والإصابات مؤثرة مثل حمدى فتحى وأحمد جمعة ومحمد صلاح وأحمد كوكا، بخلاف أزمة لاعبى بيراميدز".