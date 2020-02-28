شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن السفر لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت إدارة النادى الأهلى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز فى بطولة أفريقيا بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، حيث يسافر الفريق إلى جوهانسبرج فى اليوم التالى لمباراة الذهاب بين الفريقين.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الساسة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء العودة سيُقام فى بريتوريا بجنوب أفريقيا يوم 7 مارس المقبل فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

إدارة الأهلى كانت تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت.

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رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلي، تحدث عن مباراة صن داونز، قائلاً إنها مباراة صعبة ومهمة، ولكن لاعبى الأهلى مؤهلون ومستعدون بشكل جيد للقاء، وأنه لا يحب الحديث عن الماضي، لأن الماضى والمباريات السابقة ليست فى حساباته، وأضاف قائلا: «أى لاعب لا يشارك من الطبيعى أن يكون حزينًا، ولكنى أفضل دائمًا الاعتماد على اللاعب الملتزم، الذى يعود لحسابات الجهاز الفنى سريعًا مهما غاب، تقديرًا لمستواه والتزامه».

‏‎وقال المدير الفنى للأهلي، «صن داونز فريق قوى، وسبق أن فاز على الأهلى فى الموسم الماضى بنتيجة كبيرة، وهذا يجعلنى لا أثق فى كلام مدربه بشأن أن فريقى يبقى الأقرب إلى الصعود إلى قبل النهائي».

وأوضح أن «التأهل لن يحسم لأى من الفريقين إلا بعد مباراة العودة فى جنوب أفريقيا، وليس صحيحًا أن مباراة السبت تحسم بشكل كبير الفريق المتأهل، ولكن علينا انتظار 180 دقيقة»، وأشار فايلر إلى أن الفوز على صن داونز الجنوب أفريقى أمر يحتاج إلى بذل أقصى الجهد، بجانب التوفيق فى الملعب من أجل تحقيق الهدف المنشود.