شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مشوار الزمالك الصعب بدورى أبطال أفريقيا لتحقيق حلم غائب منذ 18عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك تحديا جديدا وصعبا عندما يلتقى مع الترجى التونسى للمرة الثانية هذا الشهر، ولكن يتسلح الفارس الأبيض بتفوقه التاريخى على فريق الدم والذهب وسط دعم 30 ألف مشجع من جماهير الفارس الأبيض الذين يبحثون عن مواصلة دعم فريقهم فى المواجهة الأفريقية المرتقبة، أملاً فى المنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ التتويج الخامس باللقب عام 2002 على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

الزمالك فى البطولة الحالية خاض مشواراً ليس بالسهل، خاصة فى دور الـ 32 الذى واجه فيه جينيراسيون السنغالى ووقع لغط كبير حول لقاء العودة، ثم الخسارة فى بداية دور المجموعات بثلاثية نظيفة قبل أن يستعيد الفريق توازنه وينجح فى الصعود مع مازيمبى عن المجموعة الأولى ليواجه الترجى اليوم.

واجه الزمالك في دور الـ 64 لدورى أبطال أفريقيا ديكاداها الصومالى

-في لقاء الذهاب حقق الزمالك فوزا عريضا على ملعب برج العرب بناءً على طلب الضيوف

-وفى مباراة العودة حقق الزمالك فوزا كبيرا فلا اللقاء الذى أقيم أيضا ببرج العرب

-وفى دور الـ 32 واجه الزمالك نظيره جينيراسيون السنغالى :

في مباراة الذهاب التي أقيمت في السنغال خسر الأبيض بهدفين لهدف

وفى مباراة العودة التي أقيمت بإستاد بترسبورت فاز الزمالك بهدف نظيف

وقع الزمالك في المجموعة الأولى مع كلا من مازيمبي الكونغولى وأول أغسطس الانجولى و زيسكو الزامبي

- بدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بمواجهة مازيمبي:

خسر الأبيض في اللقاء الأول بثلاثية نظيفة في اللقاء الذى أقيم بينهما بالكونغو

Advertisements

-تعادل الفريقين بدون اهداف في اللقاء الذى أقيم بينهما بإستاد السلام

ملخص الزمالك ومازيمبي في ملعب السلام

=الزمالك امام أول أغسطس في اللقاء الذى أقيم بالقاهرة حقق الفوز بثنائية نظيفة

ثم تعادل الفريقين سلبيا في اللقاء الذى أقيم بينهما بانجولا

=الزمالك امام زيسكو حقق الفوز في اللقاء الذى أقيم بينهما بالقاهرة بهدفين نظيفين

هدف اشرف بن شرقي

هدف مصطفي محمد

ثم تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في اللقاء الذى أقيم بينهما بزامبيا

هدف الزمالك في زيسكو

هدف زيسكو في الزمالك