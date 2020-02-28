شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المران الصباحى للطلائع فى معسكر برج العرب قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني تدريبه الصباحى اليوم، الجمعة، بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادا للدور الثانى من الدورى، والتى يستهلها الفريق بمواجهة إنبى الخميس المقبل فى السابعة مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكرى، وخاض الطلائع مباراتين وديتين فاز خلالهما على أبو حماد الشرقية بهدف دون رد، سجله أحمد كابوريا، ثم على فريق شركة ميدو بهدفين مقابل هدف سجلهما روقة ومحمد جمال بيبو .

ودخل الطلائع معسكرا مغلقا ببرج العرب بداية فى 25 فبراير وحتى 29 من نفس الشهر استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى، والتى يتطلع الفريق خلالها لتدشين رحلة تصحيح المسار بعد النتائج المتراجعة فى الدور الأول للمسابقة والتى وضعت الفريق فى المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة من إجمالى 17 مباراة، واستقر عبد الحميد بسيونى على إقامة أربع مباريات ودية لتجهيز لاعبيه لانطلاق مباريات الدور الثانى والتى يستهلها الطلائع بمواجهة إنبى فى الخامس من مارس المقبل، ويحاول الجهاز الإدارى للفريق التنسيق مع الأندية لتحديد الأطراف الأخرى للمباريات الودية التى طلب بسيونى أن تكون متدرجة المستوى لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل الدور الثانى.

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على الجانب الآخر، نزع عمرو السيسى لاعب طلائع الجيش الجبيرة التى وضعها على قدمه بعد إصابته بالتواء فى الكاحل خلال أحد التدريبات، ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، فيما يستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل فى مواجهة إنبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف.

وفى سياق آخر، يعكف الجهاز الفنى للطلائع على دراسة مباريات إنبى قبل مباراة الفريقين معاً بانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل ملاقاته فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، ويضرب موعداً مع بيراميدز بعد فوزه على الإسماعيلى بهدف دون رد.