فيديو.. لغز إصابة رمضان صبحي فى الأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل تصاحب ملف إصابة رمضان صبحى، نجم النادى الأهلي، والذى تعرض لإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية منذ أكثر من شهرين و7 أيام، فى الوقت الذى تطرح فيه التساؤلات حول موعد عودته الحقيقى، وسط تصريحات متضاربة تخرج من جهاز الكرة بالأهلي. -تعرض رمضان صبحى للإصابة في منتصف شهر ديسمبر الماضي -الأهلي يعلن إصابة رمضان صبحي بتمزق بالعضلة الخلفية فى 18 ديسمبر -حقن رمضان صبحى بالبلازما يوم 19 ديسمبر -رمضان أجرى أشعة تثبت تحسن حالته يوم 3 يناير -الأهلي يعلن عودة رمضان صبحي للتدريبات بعد 3 أسابيع فى 15 يناير Advertisements -عودة رمضان لتدريبات الأهلى يوم 2 فبراير -تجدد إصابة رمضان صبحى بعد التسرع فى العودة يوم 4 فبراير -لجوء رمضان صبحي لطبيب ألماني فى الجونة يوم 6 فبراير -غياب رمضان صبحى عن مباراة الزمالك في السوبر المحلي -غياب رمضان مجددا عن تدريبات الفريق -الأهلي يعلن عدم لحاق رمضان صبحي بمواجهة صن داونز يوم 26 فبراير

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