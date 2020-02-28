شكرا لقرائتكم خبر عن عيون الدراويش تراقب موقعة الرجاء ومازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، بقيادة الفرنسى جوميز ، متابعة فريق الرجاء الرياضى المغربى فى مباراته ضد مازيمبى الكونغولى، المقرر إقامتها اليوم فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك للتعرف بشكل أكبر على إمكانيات الفريق الأخضر قبل ملاقاته منتصف مارس المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة، سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

Advertisements

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض

واحتل الإسماعيلى وصافة البطولة العربية فى 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

تلقى الإسماعيلى خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الستة عشر فى بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش فى ربع النهائي.