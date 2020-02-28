شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هاجر بدر الدين لاعبة السلة: بحب السفر وتركت الرياضة قبل الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى هاجر بدر الدين لاعبة كرة السلة السابقة وزوجة إبراهيم أبو خضرة لاعب السلة أيضا، والتى تتحدث عن هواياتها المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها ورد فعلها فى مختلف المواقف التى تتعرض لها فكان معها الحوار التالى..



هاجر بدر الدين

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر بحب السفر جدا، سواء داخل مصر أو خارجها.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بكل أنواعها، بالريد صوص أو الوايت صوص أو البشاميل، أى مكرونة بعملها حلوة جدا.



هاجر و ابراهيم

من نجمك المفضل؟

أحمد عز، كل أعماله أحلى من بعض.

من مطربك المفضل؟

محمد حماقى، بسمع كل أغانيه.

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هاجر و الاصدقاء

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

لو مكنتش فى مجال الرياضة كان نفسى أكون فى مجال السياحة.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

فى حال المعاكسة بقى على حسب الصراحة، بس غالبا بتجاهل الموضوع طالما معاكسة وعدت بدون تطاول.



هاجر وصديقتها ميرال

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

عمرى مافكرت أكون زى حد سواء فى السينما أو خارجها قبل كدة دائما أتعامل وأكون نفسى بدون تقليد لأى حد.



هاجر وزوجها

ما الصعوبات التى واجهتك بسبب الجمع بين الرياضة والزواج؟

أنا تركت الرياضة وابتعدت عنها قبل الزواج، لأنه لا يمكن ألعب رياضة وأكون بشتغل وكمان زواج كان هيكون صعب جدا، عشان كده لم يمر على أى مواقف صعبة لأنى لم أجرب الجمع بين الرياضة والزواج.