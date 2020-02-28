خاص.. شرط وحيد يدفع صلاح لترك ليفربول إلى ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر مقرب من محمد صلاح نجم ليفربول إن الملك المصري لا يفكر في ترك الريدز خلال الفترة المقبلة إلا في حالة واحدة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفتي "إكسبريس" و"ديلي ميل" الإنجليزيتين، فإن صلاح بات مطلوبًا في ريال مدريد لعلاج المشاكل الهجومية لدى الفريق في الفترة الأخيرة ولكن مصدر مقرب من النجم المصري نفي.

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وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن الشرط الوحيد لترك صلاح لليفربول هو عرض غير قابل للرفض من ريال مدريد وبخلاف ذلك فإن مو يشعر بالاستقرار في ناديه .

وأوضحت التقارير الإنجليزية أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لدفع 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع صلاح، مع بقاء فكرة التعاقد مع كيليان مبابي واردة أيضًا.

وأنهى المصدر بالتأكيد على أن المفاوضات مع ريال مدريد في حالة فتحها مباشرة قد تشهد مرونة من جانب الدولي المصري حيث إن محاميه رامي عباس هو محامي بعض من أعضاء مجلس إدارة النادي الملكي الأسباني ويرتبط معهم بعلاقات وطيدة.

الجدير بالذكر أن عقد صلاح يمتد مع ليفربول حتى عام 2023 حيث يتقاضى الفرعون المصري 10 مليون جنيه إسترليني سنويًا.