ماني: هيمنة ليفربول لم تكن "سهلة".. ونجاحي أثبت خطأ والدتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي عن هيمنة الريدز على الدوري المحلي، ونقاط قوة مدربه يورجن كلوب، وكره والدته لكرة القدم.

وخلال حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) قال ماني: "سمعت بالأمس أننا عندما نتوج ببطولة الدوري الإنجليزي سنحصل على ميداليات، لم أكن أعلم أن هذا يحدث".

وأضاف اللاعب السنغالي: "لا أهتم بالميداليات أو الجوائز الشخصية".

وتابع: "هيمنة ليفربول على الدوري الإنجليزي لم يكن سهلًا هذا الموسم، نعرف جيدًا أن بريميرليج هو أفضل دوري في العالم وكل مباراة يجب أن تمنحها طاقتك الكاملة لتفوز بها".

وواصل: "هذا ما نسعى لتقديمه دائمًا، ولكن يتعين علينا مواصلة العمل بجد للحصول على ما نريد، هدفنا منذ البداية هو الفوز بالدوري، لذلك إذا فزنا به ، فسيكون ذلك رائعًا للنادي والجماهير".

وأثنى ماني على مدربه يورجن كلوب، لافتًا إلى أنه سيكون "شرفًا" إذا تم بناء تمثال للألماني في آنفيلد.

وواصل ماني حديثه: "بالتأكيد أعتقد أنه سيكون حدث رائع، لأنه مدرب مميز، يعمل جاهدًا من أجل النادي واللاعبين."

وأكمل: "لديه طريقته الخاصة في العمل، يعطي لاعبيه مسؤولية أكبر في الملعب وهو أمر مهم حقًا، في الوقت نفسه هو شخص ودود للغاية وهذه واحدة من نقاط قوته".

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وعن قريته التي نشأ وترعرع بها قال: "أتيت من قرية صغيرة جدًا بعيدة عن العاصمة داكار، كان الأمر صعبًا للغاية ، لكن يجب أن يكون لديك إيمان بالنفس، لا تستسلم أبدًا وتعمل بجد، أعتقد أن هذا هو المفتاح لتصبح شيئًا ما."

وعلى الرغم من أن أصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، إلا أن ماني يقول إن والدته وعمه "يكرهان كرة القدم" وكانا يعتقدان دائمًا أنها مضيعة للوقت.

يعلق ماني: "لم يريدوا مني أن ألعب كرة القدم لذلك اضطررت للذهاب إلى المدرسة ومحاول فعل شئ آخر، لكن نجاحي في الكرة أثبت لهم أنهم كانوا مخطئين".

وقدم ماني الكثير من الأموال والمساعدات للمستشفيات في مسقط رأسه السنغال، يقول لاعب ليفربول: "لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، أحاول فعل ما بوسعي".

يضيف ماني: "الجميع في السنغال أصبحوا مشجعين لليفربول، والجمهور بات فخورًا بإنجازاته".

يواصل البالغ من العمر 27 عامًا حديثه: "قبل عامين لم يكن الأمر كذلك، كان هناك عدد أكبر من مشجعي مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد ولكن الآن أصبح ليفربول في كل مكان".

يكمل: "عندما يلعب ليفربول الآن، يبدو الأمر كما لو كان المنتخب الوطني يلعب، لذا إذا فزنا بلقب الدوري، فسيكون ذلك مذهلًا".

وأتم ماني حديثه قائلًا: "عند عودتي إلى قريتي، يعاملونني كالملك، إنهم فخورون وسعداء بوصولي إلى هذا المستوى".

جدير بالذكر أن ليفربول يقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، حيث يبتعد الريدز بصدارة جدول بريميرليج بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والمتوج اللقب المحلي في آخر موسمين.