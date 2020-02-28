اليويفا ينفى تأثير "كورونا" على يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " اليويفا" على أن بطولة يورو 2020 ستنطلق في موعدها بإيطاليا كما هو محدد لها من قبل، بالرغم من ظهور حالات إصابة بمرض "كورونا " هناك.

واجتاح مرض كورونا إيطاليا مؤخرا مما تسبب في التأثير على نشاط كرة القدم، حيث تم تأجيل عدد من مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي مؤخرا، كذلك يدرس الاتحاد الإيطالي استكمال المسابقة المحلية "سيريا أي" بدون جمهور، وهو القرار الذي تم تطبيقه خلال مواجهة إنتر ميلان أمام لودوجوريتس على ملعب سان سيرو في الدوري الأوروبي أمس الخميس.

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ومن المقرر أن تقام بطولة اليورو 2020 في 12 دولة داخل القارة الأوروبية، حيث ستفتتح البطولة في العاصمة الإيطالية روما يوم 12 يونيو من الصيف القادم.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية، علق المتحدث الرسمي لليويفا على المسألة قائلا:" نحن على اتصال بالجهات الدولية والمحلية ذات الصلة بشأن فيروس كورونا وتطوره، لكن حتى الآن ليست هناك حاجة لتغيير أي شيء في الجدول الزمني المخطط له".

واختتم المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم:" القضية ستبقى قيد التدقيق المستمر، لكن حتى الآن البطولة ستنطلق في 12 يونيو في روما كما هو محدد لها"